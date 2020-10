Ferrovie, FS Italiane: perdita di 419 mln nel primo semestre

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha approvato la Relazione finanziaria semestrale del Gruppo FS Italiane al 30 giugno 2020.

- Ricavi operativi a 4,75 miliardi di euro (-20,5% vs primo semestre 2019, sostanzialmente dovuto all'impatto negativo del COVID-19, per più di 1,1 miliardi di euro)

- EBITDA a 518 milioni di euro (-60,1% vs primo semestre 2019, essenzialmente causato dagli effetti COVID-19 pari a -747 milioni di euro)

- Risultato netto di periodo pari a -419 milioni di euro (oltre 200% in meno vs primo semestre 2019), con effetti COVID-19 pari a -796 milioni di euro

- Investimenti di periodo per 2,46 miliardi di euro, in rallentamento verso il 2019 di 278 milioni di euro, in gran parte derivanti dall'impatto della pandemia

- I risultati non includono fra i ricavi gli effetti positivi, per un importo minimo di circa 350 milioni di euro, dell'iscrizione dei contributi del "Decreto Rilancio" relativi al business Long Haul Mercato e Merci, in attesa del completamento dell'iter procedurale di riferimento (benestare UE).

Fonte www.ftaonline.com