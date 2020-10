Ferrovie, imbrattano treno a Ostiense: fermati

Due 17enni intenti ad imbrattare con vernice spray un treno in sosta nella stazione di Roma Ostiense, sono stati fermati dagli agenti della Polfer.

L’operazione rientra nell’ambito di un servizio degli agenti della Polizia Ferroviaria, in collaborazione con la protezione Aziendale di Ferrovie dello Stato Italiano, mirato ad arginare il fenomeno dei writers.

I due ragazzi trovati in possesso di uno zaino pieno di bombolette di vernice, sono stati denunciati in stato di libertà e riaffidati ai propri genitori in quanto minorenni. Le bombolette spray sono state sequestrate.