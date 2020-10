Ferrovie: nel silenzio generale buona la prima per gli Swing in Sardegna

Buona la prima per gli Swing in Sardegna.

Nella giornata di oggi si è tenuto, come anticipato ieri da Ferrovie.Info, il primo viaggio dei nuovi convogli sull'isola.

Questa mattina un ATR 220 ha effettuato il treno Regionale 12964 da Cagliari a Carbonia, partendo alle 9.45 con un minuto di ritardo e arrivando a destinazione alle 10.47 in perfetto orario sulla tabella di marcia.

Una buona partenza, dunque, che però sta passando molto in sordina sia per la politica che per la società civile locale.

La Regione Sardegna ha infatti dato ieri notizia del primo viaggio con un comunicato piuttosto completo ma utilizzando una foto non solo del treno sbagliato ma anche di un'altra compagnia, un Jazz peraltro ovviamente elettrico di Trenord.

Nessun commento almeno finora nemmeno sul viaggio di oggi, piuttosto curioso considerando che i sardi da tempo aspettano nuovi treni che vadano a rimpiazzare le vecchie automotrici o le composizioni con locomotiva e carrozze.

Ad ogni modo, anche se silenziosamente, un'altra piccola rivoluzione è iniziata anche in Sardegna che prevede nei prossimi anni l'esercizio di 10 treni Swing. Il passo successivo, ma sicuramente sarebbe meglio se fosse immediato, è quello di rivedere le linee che troppo spesso sono rimaste quelle di troppi anni fa.

Foto in alto di Nicola Secci