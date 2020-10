Ferrovie: qualche dato e foto in più per il nuovo treno AV di CRRC

Torniamo a parlare del nuovo treno AV di CRRC.

Presentato il 21 ottobre, il convoglio lungo 212 metri è un derivato del CHR400-BF, parte della famiglia EMU China Standard "Fuxing".

Il treno è stato sviluppato come detto per il funzionamento transfrontaliero tra la rete cinese a scartamento da 1.435 mm e la rete a scartamento da 1.520 mm utilizzata nella vicina Russia e nei paesi limitrofi. I produttori ipotizzano per il neonato convoglio un potenziale servizio Pechino - Mosca anche grazie alla funzionalità politensione del mezzo.

Per mostrare il funzionamento su diversi scartamenti, l'azienda ha sviluppato un'installazione di scambio di dimensioni applicata sul suo tracciato di prova.

Il nuovo treno sarebbe il primo veramente AV ad avere questa possibilità di cambio di scartamento. Sebbene la Spagna gestisca un'ampia flotta di convogli con cambio di scartamento compreso tra 1.435 mm e 1.668 mm, infatti, questi sono limitati a una velocità massima di 250 km/h per garantire la stabilità delle sale montate regolabili alle alte velocità.

Per contro i tentativi di sviluppare un convoglio convertibile per operare su reti con scartamento da 1.435 mm e 1.067 mm in Giappone hanno prodotto diversi prototipi ma non hanno mai portato a una produzione di serie.