Ferrovie: presentato il progetto di prefattibilità della nuova Roma-Pescara

Da Pescara a Roma in due ore e quaranta minuti.

Il progetto di prefattibilità è stato presentato ieri in videoconferenza con i sindaci abruzzesi e laziali interessati, promossa dal sindaco di Sulmona, Annamaria Casini.

Ad illustrare il progetto è stato il direttore commerciale di RFI, Christian Colaneri. Andando nel dettaglio tra Pescara e Sulmona sarà raddoppiata la linea tra Sulmona e Pratola Peligna, tra Pratola e Scafa, Scafa e Manoppello e da Manoppello all’interporto. Diciotto chilometri di galleria sono previsti tra Bugnara e Celano.

Si tratta di tutte opere previste per abbattere i tempi di percorrenza attuali. Tra Pescara e Sulmona i tempi previsti saranno di quaranta minuti. Tra Roma e Avezzano cinquanta minuti.

L’opera complessiva di velocizzazione della linea costerà all’incirca sette miliardi di euro. Il raddoppio Pescara-Interporto e la bretella di Sulmona hanno un costo di 614 milioni. Per velocizzare il tratto Avezzano-Roma occorreranno 2 miliardi e 850milioni. Costi stimati in un miliardo e 600 milioni tra Pescara e Sulmona e un miliardo e 700 milioni è la spesa prevista per le opere tra Sulmona e Avezzano.

Per i tempi si tratterà di un lavoro di sette anni e mezzo.