Ferrovie: aggiornate le linee guida per viaggiare sui treni regionali

Cambiano ancora, aggiornandosi alle recenti disposizioni, le linee guida per salire a bordo dei treni regionali.

In aderenza alle disposizioni relative al trasporto pubblico locale, a bordo dei treni regionali i passeggeri sono invitati ad occupare dapprima i posti a sedere e successivamente i posti in piedi consentiti dalle norme.

È importante ricordare che rimane obbligatorio indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca. La violazione comporta l’intervento delle Forze dell’Ordine e l’interruzione del servizio nella prima stazione utile.

Intanto nuova situazione in essere per la Sicilia. Ai sensi dell’Ordinanza n. 51 del 24 ottobre, art. 1 (trasporto pubblico) della Regione Siciliana, a bordo dei treni regionali è consentita l’occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato.

Foto di Paolo Gangemi