Ferrovie: Eurostar Amsterdam/Rotterdam-Londra, inaugurazione senza passeggeri

Il tanto atteso primo treno diretto Eurostar da Amsterdam a Londra è partito questa mattina alle 7:47 dall’Olanda.

Secondo quanto riportato da NU.nl, i consigli di viaggio sulla sicurezza sanitaria si applicano sia nel Regno Unito che nei Paesi Bassi e così, il convoglio era vuoto. Nessun festeggiamento dunque, e via libera solo a viaggi “strettamente necessari”, nonostante l’inaugurazione di questa tratta fosse stata attesa da tempo.

La durata del viaggio Amsterdam-Londra sarà adesso di quattro ore, un’ora più breve rispetto al treno non diretto che doveva sostare per i controlli di frontiera a Bruxelles. Le formalità doganali, ora, vengono esperite ad Amsterdam e Rotterdam. Da Rotterdam, il viaggio è di 3,5 ore.

L’avvio del servizio avviene con quasi un anno di ritardo rispetto alla data prevista, ma i ritardi tecnici e la pandemia, hanno fatto slittare la data ad oggi.

