Ferrovie: Germania, DB inaugura la nuova stazione "Airport BER - Terminal 1-2"

Spianare la strada al traffico ferroviario per l’aeroporto di Berlino-Brandeburgo.

La DB ha aperto il traffico alla nuova stazione ferroviaria dell’aeroporto. Per collegare il nuovo aeroporto della capitale, sono state costruite due nuove stazioni ferroviarie: la stazione ferroviaria sotterranea, priva di barriere architettoniche, direttamente sotto il terminal - e la stazione ferroviaria di Waßmannsdorf. La stazione tra la vecchia stazione ferroviaria di Schönefeld e il nuovo BER collega il distretto di Schönefeld alla rete della S-Bahn con effetto immediato. La nuova stazione ferroviaria dell’aeroporto è ora ufficialmente chiamata "Airport BER - Terminal 1-2".

Per collegare la stazione ferroviaria dell’aeroporto alla rete Deutsche Bahn, sono stati costruiti 18,5 km di linee per il traffico regionale e di lunga percorrenza e 8,6 km per la S-Bahn. L’investimento complessivo per stazioni e vie di accesso è stato di 675 milioni di euro.

In futuro, i treni regionali e a lunga percorrenza e la S-Bahn di Berlino si fermeranno sotto l’aeroporto su un totale di sei binari. Sia la stazione dei treni che il centro viaggi DB sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 22:00. Qui i passeggeri possono ottenere biglietti e informazioni. Inoltre, due guide di servizio supportano i passeggeri dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

L’attuale aeroporto di Schönefeld sarà incorporato come Terminal 5 nel nuovo aeroporto BER. Ecco perché la stazione ferroviaria dell’aeroporto di Berlino-Schönefeld ha ricevuto un nuovo nome: è stata ribattezzata "BER Airport - Terminal 5".

Da lunedì in poi, l’S9 partirà inizialmente la mattina e la sera da Spandau ogni 20 minuti attraverso il Terminal 5 e Waßmannsdorf fino al Terminal 1-2. Giovedì inizierà l’attività programmata delle linee S45 e S9 per il nuovo aeroporto. Ciò significa che una S-Bahn si ferma al BER circa ogni 10 minuti.

Con l’apertura dell’aeroporto il 31 ottobre, anche i trasporti locali e di lunga percorrenza porteranno i viaggiatori all’aeroporto. Un totale di tre linee ferroviarie regionali (RE7, RB14, RB22) più l’aeroporto express (FEX) si fermeranno al BER Terminal 1-2 dal 31 ottobre. Ciò significa che ci sono collegamenti veloci tra Berlin Hbf o Ostkreuz e BER quattro volte all’ora durante il giorno. La S-Bahn offre anche sei opzioni di viaggio all’ora.

Anche i treni a lunga percorrenza in futuro si fermeranno sotto il terminal: con la linea intercity Warnemünde - Berlino - Dresda, anche la stazione dell’aeroporto BER può essere raggiunta rapidamente e senza cambiare treno per i passeggeri del Meclemburgo-Pomerania occidentale e della Sassonia. Ci vogliono due ore e mezza da Rostock a BER e un’ora e mezza da Neustrelitz. Anche il viaggio da Dresda dura poco più di 90 minuti. I moderni treni Intercity a due piani passano ogni due ore.

Foto DB