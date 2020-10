Ferrovie: mercatini di Natale annullati, saltano i treni storici Milano - Trento

La notizia era in qualche modo prevedibile ma ora c'è l'ufficializzazione da parte di FTI - Ferrovie Turistiche Italiane.

"Dopo alcune anticipazioni di stampa - scrivono su Facebook -, è ora arrivata anche la comunicazione ufficiale delle Autorità trentine che conferma l’annullamento dei Mercatini di Natale nelle piazze di Trento.

Essendo i nostri treni storici strettamente legati alla manifestazione, venendo meno quest’ultima, riteniamo che l’iniziativa non abbia più molto senso. Pertanto, con tutto il dispiacere che possiamo esprimere, siamo costretti ad annullare i due treni storici speciali previsti per domenica 29 novembre e 6 dicembre. Ci spiace davvero ma non avevamo altra scelta…

Chi ha acquistato i biglietti può chiedere informazioni alla email da cui ha ricevuto le comunicazioni".