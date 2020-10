Ferrovie: treno regionale preso a sassate a Livorno

Poteva finire decisamente peggio di quanto non sia stato.

Sabato scorso un ragazzo ha pensato bene di lanciare un sasso di grosse dimensioni contro un treno in corsa, colpendo una carrozza nella parte che separa due finestrini.

Solo per un puro caso, quindi, non si sono spaccati i vetri e feriti i passeggeri a bordo. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio mentre il convoglio stava per fermarsi a Livorno Centrale. Il Regionale oggetto dell'atto vandalico aveva appena superato Ardenza e stava viaggiando in direzione nord verso Pisa, dov’è giunto senza ritardi e in completa sicurezza.

Ad avvisare il capotreno della sassata è stato un passeggero che ha assistito al lancio e che avrebbe raccontato di averne visto distintamente l’autore. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia ferroviaria del compartimento della Toscana, ai quali è arrivata la segnalazione di Trenitalia. La Polfer ha poi segnalato l’accaduto anche alla questura labronica.