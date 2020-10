Ferrovie: cancellata la fiera di InnoTrans a Berlino, si va al 2022

Una brutta ma probabilmente inevitabile notizia arriva da Berlino.

A causa della situazione ancora molto critica provocata dalla pandemia da Coronavirus in tutto il mondo, la sicurezza e la pianificazione per tutte le parti coinvolte - espositori, visitatori e organizzatori - non è più garantita per la fiera di InnoTrans, che era già stata posticipata da settembre 2020 ad aprile 2021.

In coordinamento con i leader di mercato e le associazioni, Messe Berlin ha quindi deciso di rinviare nuovamente InnoTrans. La prossima manifestazione di terrà quindi nel 2022 dal 20 al 23 settembre.

Alla fine, dunque, non è stato sufficiente spostare la fiera più importante dei treni reali di qualche mese, ma è stato necessario cancellarla del tutto. La precedente, ricordiamo, si era tenuta nel 2018.