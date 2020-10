Ferrovie: sciopero del 23 ottobre, le situazioni di Trenitalia, Italo e delle grandi città

La tempistica ha suscitato parecchi dubbi, fatto sta che domani rischia di essere una giornata nera per il settore dei trasporti.

Come già anticipato, ci sarà infatti uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore che rischierà di paralizzare completamente l’Italia in un momento in cui la nazione è già messa a dura prova dall’emergenza Coronavirus.

Lo stop interesserà i treni, le metro, i tram e anche gli bus e merita un riepilogo per quanto riguarda le situazioni di Milano, Roma, Firenze, Torino e Napoli oltre che per quella generale.

Sciopero a Roma

Sul sito del Comune viene reso noto che il servizio pubblico domani potrebbe non essere garantito nelle forme e nei tempi usuali. ATAC informa che il trasporto sarà garantito dall’inizio del servizio diurno fino alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Comunica poi che nella notte tra il 23 ed il 24 ottobre non funzioneranno le linee metro A-B e le linee bus MC-MC3-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980. Per informazioni più dettagliate sempre meglio consultare la pagina ufficiale dell’Atac.

Sciopero a Torino

Lo sciopero nazionale dei trasporti colpirà ovviamente anche la città di Torino. Il Gruppo Torinese Trasporti (GTT) ha precisato che sarà garantito il servizio urbano e suburbano, quello della metropolitana dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Le linee extraurbane, quelle di Ivrea e servizio ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–aeroporto–Ceres) funzioneranno dall’inizio del servizio alle ore 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Per ulteriori informazioni consultare la pagina ufficiale della GTT.

Sciopero a Firenze

Anche nella città di Firenze ci saranno disagi per gli utenti. L’ATAF comunica infatti che gli autobus non funzioneranno dall’inizio del servizio alle ore 6 e poi dalle ore 9.15 alle ore 11.45 ed infine dalle ore 15.15 fino alla fine del servizio.

Le fasce garantite saranno quindi quella dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Pr ulteriori informazioni meglio controllare la pagina ufficiale della compagnia.

Sciopero a Milano

Trenord ha già comunicato agli utenti che aderirà allo sciopero. Il settore ferroviario si fermerà dalle ore 21 di oggi 22 ottobre alle ore 21 di domani 23 ottobre. Le fasce di garanzia saranno dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. In data 22 ottobre viene comunicato che viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 che abbiano come arrivo nella stazione finale entro le ore 22.

Per quanto riguarda l’ATM le corse delle linee di superficie non saranno garantite dalle ore 8.45 alle ore 15 e dalle ore 18 al termine del servizio. L’agitazione del personale delle metropolitane, invece, dalle ore 18 al termine del servizio. Potrebbero esserci ritardi e cancellazioni delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e degli Smart Bus. Saranno comunque garantite le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle ore 8.29 e dalle 15.01 alle ore 18. La funicolare Como-Brunate sciopererà dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 alla fine del servizio. Per più dettagli consultare pagina ufficiale Trenord e Atm.

Sciopero a Napoli

A Napoli ci sarà uno sciopero dei treni dalle ore 21 di oggi 22 ottobre alle ore 21 di venerdì 23 ottobre. I mezzi EAV ed ANM non parteciperanno allo sciopero.

Trenitalia e Italo

Trenitalia sciopererà dalle ore 21 di stasera alle ore 21 di domani 23 ottobre. Non sono però previste modifiche alla circolazione delle Frecce e degli altri a lunga percorrenza. Per i treni regionali sono garantiti invece i servizi essenziali nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

Anche i treni di Italo si fermeranno dalle ore 21 di stasera alle ore 21 del 23 ottobre. Ci saranno però dei treni garantiti la cui lista si può consultare sul sito ufficiale.