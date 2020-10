Ferrovie, Cina: CRRC presenta il nuovo treno AV a scartamento variabile

Il costruttore ferroviario cinese CRRC ha presentato ieri un innovativo tipo di treno AV capace di operare su diversi sistemi.

Il nuovo convoglio, con una velocità standard di 400 chilometri orari, è stato sviluppato appunto per poter operare sui diversi sistemi ferroviari in funzione sulle tratte internazionali. Secondo quanto riferisce la società cinese, il treno può operare a temperature comprese tra meno 50 gradi Celsius e 50 gradi Celsius e può anche funzionare con diversi sistemi di alimentazione e trazione, rispettando i vari standard stabiliti per il trasporto ferroviario delle diverse nazioni.

Sulla base del prototipo e della tecnologia adottata, l'azienda è pronta a raccogliere ordini per treni AV personalizzati e per diversi prodotti ferroviari in base agli standard tecnici e ai requisiti operativi in vigore nelle varie regioni del mondo.

Attualmente esistono quattro principali standard di binari ferroviari in tutto il pianeta. Quando i treni ordinari viaggiano tra Paesi con differente scartamento, questi devono normalmente sostituire i propri carrelli ferroviari, il che richiede tempo e impegno.

Il nuovo treno sviluppato da Crrc è dotato di particolari carrelli per la variazione dello scartamento che permettono al convoglio di cambiare la propria modalità durante i viaggi internazionali, aumentandone notevolmente l'efficienza attraverso i diversi sistemi.