Ferrovie: in Portogallo arrivano i FLIRT di Stadler

La compagnia ferroviaria statale Comboios de Portugal (CP) e Stadler hanno firmato un contratto per la produzione e la consegna di 22 treni regionali FLIRT.

Il valore dell'ordine è pari a circa 158 milioni di euro. Si tratta della prima volta che il FLIRT di Stadler sarà utilizzato per il servizio passeggeri nella penisola iberica. Il contratto comprende la produzione e la consegna di dieci unità multiple elettriche (EMU) e dodici unità multiple bimodali (BMU) di il tipo FLIRT.

Il valore totale dell'ordine include non solo la consegna dei veicoli, ma anche servizi di manutenzione per almeno quattro anni oltre a servizi di formazione.

Sarà inoltre la prima volta che Stadler produrrà FLIRT per il servizio passeggeri con lo scartamento iberico di 1668 millimetri. I dodici FLIRT bimodali (BMU) sono dotati di un modulo di azionamento aggiuntivo che consentirà la condotta su linee non elettrificate.

Grazie al loro design modulare è possibile un futuro possibile refitting da bimodale a puramente elettrico o la sostituzione dei generatori diesel con batterie, a seconda delle esigenze dell'operatore ferroviario. Inoltre, il 95% del materiale utilizzato è riciclabile.

Ansgar Brockmeyer, direttore delle vendite di Stadler, afferma: "Siamo orgogliosi che il nostro FLIRT sia stato selezionato per il rinnovo della flotta dei treni regionali. Sono convinto che i passeggeri portoghesi apprezzeranno il treno come milioni di persone in Svizzera, Germania e Paesi Bassi, tra gli altri paesi, già fanno.

Il mercato portoghese è estremamente importante per Stadler. Siamo felici di poterlo fare contribuire alla modernizzazione dell'industria ferroviaria di questo paese”.

I 22 FLIRT sono lunghi rispettivamente 63,2 metri (EMU) e 74,4 metri (BMU). Sono costituiti da tre elementi in alluminio con capienza massima di 375 passeggeri, 214 dei quali seduti. Questi treni possono raggiungere un velocità massima rispettivamente di 160 e 140 chilometri orari, a seconda della fonte di alimentazione utilizzata. Stadler ha prestato particolare attenzione all'ottimizzazione dell'accessibilità dei veicoli, consentendo l'accesso senza gradini da marciapiedi di altezze diverse per tutti i passeggeri, anche per persone con mobilità ridotta. I treni hanno anche aree riservate

per sedie a rotelle, passeggini e biciclette.

A bordo possono essere installati distributori automatici per migliorare l'esperienza dei passeggeri. Inoltre, i treni avranno il Wi-Fi che consentirà ai passeggeri di accedere ai contenuti dell'operatore così come ai contenuti multimediali. Un sistema avanzato di informazioni contribuirà ulteriormente a una ottima esperienza di viaggio.