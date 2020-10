Ferrovie: torna la linea Chivasso-Asti, ma solo per i convogli turistici

La linea ferroviaria Chivasso-Asti, dismessa dal 2011, potrebbe essere riaperta in primavera, ma solo per i treni turistici.

La possibilità è stata presa in esame mercoledì 21 ottobre, al termine del sopralluogo effettuato lungo i binari del tratto chivassese dai tecnici di RFI. L’incontro è stato organizzato dall’onorevole di Forza Italia, Carlo Giacometto e fortemente sollecitato dal consigliere regionale in quota Lega, Gianluca Gavazza.

Presenti anche il direttore generale della Fondazione FS, l’ingegnere Luigi Cantamessa, i tecnici RFI e i sindaci di Chivasso Claudio Castello e Brozolo, Giovanni Demichelis.

“Questa mattina abbiamo potuto constatare lo stato in cui versa la linea ferroviaria – ha commentato il consigliere per l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale Gianluca Gavazza – se non fosse per gli atti di vandalismo lungo il tratto, oggi il lavoro più “oneroso” potrebbe ridursi alla pulizia dal verde lungo i binari”.

Saranno i tecnici di RFI a quantificare costi e tempistiche: “L’obiettivo è di valutare, insieme ai dirigenti e ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la fattibilità di un ripristino in chiave turistica della linea – ha commentato il parlamentare Carlo Giacometto – reso possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione FS Italiane di cui fanno parte Trenitalia e RFI, in veste di soci fondatori, insieme al ministero Beni culturali e del Turismo”.

Valutati i costi di riattivazione della tratta per istituire il servizio del treno storico, sulla scorta di quanto già avviene su altre linee sospese in Piemonte, in un primo momento si potrebbe provvedere al ripristino della linea fino a Brozolo per un totale di circa 20 chilometri di binario da recuperare.

Una soluzione che costituisce una via di mezzo tra la richiesta del sindaco di Chivasso di riattivare la linea e, in alternativa, quella di una pista ciclabile proposta da alcuni sindaci della collina Chivassese.

L'articolo integrale su La Stampa.

Foto 1 di F Ceragioli - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24812966