Ferrovie: un merci particolare, il "Treno della Terra" [VIDEO]

Quello che vi mostriamo oggi è un treno davvero particolare, il "Treno della Terra".

Questo convoglio merci ha origine a Ferrara/Suzzara e percorre la linea da Suzzara a Reggio Emilia con trazione affidata alle G2000. Una volta arrivato a Reggio la G2000 titolare viene sganciata lasciando il posto a due nuovissime 744, che posizionandosi una in testa e una in coda formano una Doppia Trazione Simmetrica che trasporta i carri da Reggio Emilia a Ciano D'Enza.

Attualmente il traffico passeggeri è sospeso in questa tratta per la realizzazione di un ponte vicino alla stazione di Bibbiano, motivo per il quale è stato istituito questo bellissimo treno che trasporta le materie prime come terra e sassi per la realizzazione del manufatto.

Questo servizio verrà svolto fino a dicembre, termine prefissato per la realizzazione del ponte, e quindi ripresa del normale traffico passeggeri, ora sostituito da autobus da Reggio Emilia. Il traffico merci su questa linea è assente da un paio di anni ed è quindi degno di nota questo sporadico che segna, anche se per solo un paio di mesi, il ritorno di treno che non sia viaggiatori.

Ad oggi il servizio ha cadenza trisettimanale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Testo, foto e video di Simone Bertarini