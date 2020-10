Ferrovie: sulla Napoli-Benevento EAV corse prova per la riapertura

Riprende la circolazione dei treni sulla tratta Benevento-Napoli che lavoratori e viaggiatori aspettavano da oltre sette mesi.

Le corse sono per ora di prova e senza passeggeri e come annunciato da EAV dureranno qualche giorno. Una volta terminate e accertata la sicurezza della linea sarà riattivato il servizio di trasporto per i cittadini, probabilmente nei primi giorni di novembre.

«Se siamo arrivati a questo risultato commenta Augusto Genovese - è anche grazie ai nostri innumerevoli appelli, finalmente siamo stati ascoltati».

Il presidente del Comitato disagiati valle Caudina ribadisce, ancora una volta, che i membri del comitato vorrebbero essere ricevuti dalla dirigenza Eav al più presto per «avere delle spiegazioni sullo stop che c'è stato e per sapere se c'è già la data della riapertura della linea».

«Noi pendolari afferma Augusto Genovese - paghiamo un servizio e meritiamo maggiori delucidazioni. Siamo, ovviamente, contenti dell'avvio delle prove tecniche ma speriamo che questo possa rappresentare solo l'inizio del ripristino totale della linea ferroviaria. Nel frattempo continuiamo a viaggiare con i pullman e, per fortuna, molti di noi sono ancora in smart-working. Nelle scorse settimane, con le scuole aperte, abbiamo impiegato almeno mezz'ora in più per raggiungere Napoli».

Nella giornata di ieri, intanto, si sono svolte come detto le prime corse prova alla velocità di soli 30 km/h propedeutiche alla riapertura e, fortunatamente, non sono state rilevate criticità anche se l'ultima parola sotto questo aspetto, spetta ad ANSF.

Soddisfazione c'è, ovviamente, per le organizzazioni sindacali. «È stato un percorso molto lungo, tortuoso e pieno di problemi - commenta Luigi Formato della Filt-Cgil -. L'azienda ha fatto di tutto, c'è stato un grande impegno dei dirigenti per riprendere la circolazione. Questo è un punto di partenza, adesso aspettiamo fiduciosi la relazione dell'ANSF.

Non è assolutamente il momento di fare polemiche, noi sindacati abbiamo sempre escluso la volontà politica ed aziendale di chiudere la tratta, anzi. Come ha annunciato l'EAV, ci sono numerosi investimenti da fare e dobbiamo lavorare affinché questi progetti vengano attuati e realizzati, per questo chiediamo alle istituzioni di starci vicino. Noi continueranno ad essere presenti, silenziosamente, come abbiamo fatto in questi mesi».