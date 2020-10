Ferrovie, i pendolari: "Addio all’elettrificazione della Como–Lecco"

Sembra abbassarsi il sipario sull'elettrificazione della Como-Lecco ma secondo il comitato dei pendolari più per volontà della Regione Lombardia che del Governo.

"Regione Lombardia sta volontariamente decidendo di non finanziare l’elettrificazione della Como-Lecco con i fondi stanziati dal Governo per le Olimpiadi Invernali 2026, nonostante l’opera sia stata richiesta proprio da Regione Lombardia ad Rfi proprio in chiave Olimpiadi e nonostante l’intervento sia stato inserito nell’elenco di Rfi – spiega Giovanni Galimberti, presidente del comitato pendolari -.

Per noi è inspiegabile che Regione Lombardia abbia stralciato l’opera, siamo più che stupiti dall’assenza dell’elettrificazione".

Invece il Pirellone ha deciso di spostare su un'altra linea i fondi che il Governo ha messo a disposizione per i giochi olimpici.

"Finiranno alla linea ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano di Rfi, altri 56 milioni di euro andranno per il nuovo collegamento tra Malpensa T2 e la linea RFI del Sempione, un’opera che costerà in totale 211 milioni di euro, e che sarà presumibilmente una linea di FerrovieNord, non di RFI", concludono i pendolari.