Ferrovie, Cina: a Xi'an gestiti oltre 3.000 treni merci Cina-Europa

In una conferenza stampa il governo della città di Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi, in Cina, ha affermato che quest’anno la città ha assistito a un'impennata di treni merci Cina-Europa.

Alla data di ieri, nel 2020 il servizio di treno merci "Chang'an" Cina-Europa ha gestito 3.004 treni, 1,8 volte il numero dello stesso periodo del2019. Durante il periodo il servizio ferroviario ha trasportato più di 2,3 milioni di tonnellate di merci, 1,5 volte quella transitata nello stesso periodo del 2019.

Sia i volumi di carico che il numero di treni si classificano in alto tra le principali città cinesi. Dalla sua inaugurazione, avvenuta nel novembre 2013, il servizio "Chang'an" ha aperto 15 rotte cargo che collegano Xi'an con destinazioni in Asia e in Europa.