Ferrovie: le ultime E.632, trasferimenti recenti e punto della situazione [Video]

Un ottobre molto intenso per le linee afferenti Roma e per un Gruppo di macchine quasi estinto per quanto destinato a rimanere nel parco di Fondazione FS.

Il giorno 13, come abbiamo visto, la protagonista è stata la E.632.030 impegnata nel rientro da Benevento con due vetture Tipo 1959 con destinazione finale Milano.

Due giorni dopo la protagonista è stata invece la E.632.051 con un lungo convoglio di vetture tipo MDVC e MDVE trasferito da Verona a Napoli probabilmente per revamping, viaggiando a livello di composizione un po' come un "treno regionale d'altri tempi".

Come sempre accade in queste circostanze, il giorno successivo, ovvero il 16, la medesima locomotiva ha percorso il sentiero inverso, tornando da Napoli a Verona con tre vetture nella sgargiante "nuova" livrea DTR e precisamente due carrozze MDVE ed una MDVC.

Il video e le foto del canale Ferrovie Online ci permettono di ripercorrere questi transiti ma anche di fare il punto su questo affascinante Gruppo che è inesorabilmente a fine carriera.

Al momento le E.632 ancora in circolazione sono nove, a cui deve essere aggiunta quella già nel parco di Fondazione FS Italiane, ossia la E.632.030 citata a inizio articolo.

Le nove macchine ancora ufficialmente atte, almeno secondo i nostri elenchi, sono le E.632.016, .022, .029, .037, .038, .047, .048, 051 e 052. Per maggiore precisione sono così divise: .016 e .047 Piemonte, .022 e .051 Veneto, .029 Bolzano, .037, .038, .048 e .052 Emilia Romagna.

A titolo puramente di curiosità la più datata è ovviamente la E.632.016 datata 1984.