Ferrovie: bilancio positivo per i collegamenti estivi in Cilento

Circa 240mila persone hanno privilegiato gli spostamenti in treno - e in bus abbinato - per raggiungere il Cilento nel periodo estivo.

Bilancio positivo, dunque, per Trenitalia Regionale Campania grazie alle iniziative intraprese per promuovere la mobilità verso le mete turistiche più ambite in regione durante l’estate.

Significativo, in particolare, il risultato conseguito con CilentoLine e CilentoLink, servizi con collegamenti dedicati verso località balneari e siti apprezzati dagli estimatori di bellezze paesaggistiche ed eccellenze gastronomiche caratteristiche della zona.

Agosto è stato il mese in cui i passeggeri sono stati più numerosi, più di 100mila, mentre oltre 85mila hanno viaggiato a luglio e poco meno di 28mila durante la seconda quindicina di giugno, periodo in cui hanno preso il via i servizi.

Stando ai numeri, le promozioni attivate da Trenitalia per incentivare e favorire gli spostamenti di prossimità nella fase successiva al lockdown si sono rivelate strumenti efficaci per consentire di affrontare la crisi causata dalla pandemia da Covid-19 e fornire un contributo a sostegno del settore viaggi e turismo, tra i maggiormente penalizzati dalle conseguenze del coronavirus.

Foto di Antonino Costa