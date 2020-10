Ferrovie: Austria, si cambia, 17,5 miliardi di euro per le ferrovie di domani

Per conto del governo federale, ÖBB investirà quasi tre miliardi di euro all'anno in un'infrastruttura ferroviaria moderna e ad alte prestazioni nei prossimi sei anni.

Entro il 2026 saranno 17,5 miliardi di euro. Un totale di 3 miliardi di euro sono stanziati per progetti completamente nuovi in ​​questo periodo dal piano generale fino al 2026 incluso. Altri 5 miliardi per progetti realizzati dopo il 2026. Ciò renderà i percorsi, le stazioni, la tecnologia di sicurezza e i sistemi di controllo del traffico adatti al futuro:

Come base per l'orario regolare con orari di partenza facilmente visibili, tempi di trasferimento brevi e tempi di viaggio più brevi, come base anche per il biglietto 1-2-3, come base per trasferire il traffico merci su rotaia.

L'espansione della ferrovia rispettosa del clima gioca un ruolo essenziale nella lotta al cambiamento climatico. “Con il nuovo piano quadro ÖBB, sta mettendo su binari il più grande pacchetto ferroviario che la repubblica abbia mai visto. Più di 17 miliardi di euro per progetti ferroviari in tutto il paese sono un annuncio nella lotta contro la crisi climatica “, afferma il ministro per la protezione del clima Leonore Gewessler

Con il piano quadro 2021-2026, è stato deciso il pacchetto di investimenti che equipaggerà in modo ottimale la ferrovia per i prossimi anni. Sono state fissate quattro priorità per gli investimenti:

- Altri treni della S-Bahn dentro e intorno alle città.

- Ulteriore attrattiva delle ferrovie regionali e un ambizioso programma di elettrificazione.

- Maggiore capacità e utilizzo delle rotte più economiche per il trasporto merci.

- Digitalizzazione e maggiore efficienza nella costruzione e nel funzionamento.

“Negli ultimi anni, la S-Bahn ha registrato una grande crescita di clienti. Anche le nostre ferrovie regionali si sono sviluppate molto positivamente. Nonostante il Coronavirus, ora dobbiamo investire in una ferrovia moderna, efficiente e a prova di futuro. Perché la crisi climatica acuta motiverà ancora più passeggeri a cambiare. Soprattutto nelle ore di punta, la capacità nei tratti critici del percorso è già pienamente utilizzata, il che interessa sia il traffico passeggeri che quello merci. Dobbiamo essere preparati per il periodo successivo alla crisi Coronavirus, afferma Andreas Matthä, CEO di ÖBB.

È qui che entra in gioco il piano generale: ad esempio, la linea S-Bahn di Vienna tra Meidling e Floridsdorf sarà aumentata con la più recente tecnologia controllata da satellite e piattaforme più lunghe di 220 m per treni più lunghi e la capacità della linea sarà aumentata a 900 treni al giorno (invece dei precedenti 700). Il risultato: treni sempre più lunghi.

Un totale di circa 6 miliardi di euro sarà investito nella sola regione orientale nei prossimi sei anni. Inoltre, le linee nella Bassa Austria sono in fase di aggiornamento: ad esempio, l'espansione a quattro binari da Meidling a Mödling. In questo modo è possibile creare alternative efficienti per il traffico pendolare. Programmi simili vengono implementati anche in tutte le altre capitali degli stati.

Oggi si costruisce la moderna ferrovia di domani

Un totale di 1,8 miliardi di euro (1,2 miliardi nel piano regolatore entro il 2026) sarà utilizzato per modernizzare ed elettrificare le ferrovie regionali. Nel concetto di percorso del futuro, questo porterà a una mobilità rispettosa dell'ambiente nelle regioni più rurali dell'Austria. Gli investimenti avvantaggiano anche principalmente le piccole e medie imprese, creando ulteriore valore aggiunto locale e posti di lavoro.

Stiamo anche lavorando a sistemi infrastrutturali ancora migliori per il trasporto merci: il centro merci Vienna Sud sta entrando nella prossima fase di espansione e avrà ancora più capacità in futuro. L'isolamento acustico è ovviamente molto importante per noi, soprattutto quando si tratta di trasporto merci, motivo per cui nei prossimi anni verranno costruiti muri insonorizzati aggiuntivi.

Digitalizzazione a tutti i livelli

La digitalizzazione è un fattore chiave per rendere l'infrastruttura ferroviaria più attraente e moderna. Qui vengono investiti 1,5 miliardi di euro. Rende possibili molte cose che sembravano impensabili fino a pochi anni fa. Rendere la S-Bahn di Vienna più attraente non sarebbe possibile senza la tecnologia più moderna. L'intera attività ferroviaria beneficia della digitalizzazione: dal controllo puntuale alla creazione di un "gemello digitale" dell'intera rete di linee.

Le ÖBB sono un'ancora stabile e affidabile

Ma tutti questi investimenti non vanno a vantaggio solo delle ferrovie: il piano quadro di sei anni viene aggiornato ogni anno e può quindi garantire investimenti preziosi, soprattutto in tempi economicamente difficili, come attualmente innescato dalla crisi dalla pandemia:

Due posti di lavoro presso ÖBB creano e assicurano un altro posto di lavoro al di fuori della ferrovia, 1 euro nell'espansione ferroviaria porta 2 euro per l'economia (tasse, prelievi, previdenza sociale), 1 miliardo di euro di investimenti assicura 15.000 posti di lavoro. Ogni anno l'ÖBB porta al paese circa 5 miliardi di euro di valore aggiunto e il contributo del PIL dello 0,6% all'anno.

Una migliore accessibilità e sviluppo delle regioni porta maggiore crescita e prosperità, crea e assicura posti di lavoro permanenti e porta a un miglioramento della sede aziendale. E il know-how acquisito da ÖBB nella tecnologia ferroviaria e nella tecnologia di costruzione promuove anche l'industria ferroviaria austriaca e garantisce ulteriori successi nelle esportazioni.

“Con questi investimenti creiamo una situazione vantaggiosa per tutti: creiamo valore aggiunto regionale e proteggiamo il nostro clima. Per un lavoro sicuro per le persone e un buon futuro anche per le generazioni future”, afferma il ministro federale Gewessler.

“Gli investimenti nelle ferrovie hanno effetto durante la fase di costruzione, creano posti di lavoro e fungono da motore economico. Con questo piano generale, non solo creiamo posti di lavoro e valore aggiunto regionale, ma rafforziamo anche le nostre regioni. Lungo assi ferroviari ben sviluppati, abbiamo un "effetto di attrazione" che ha un effetto positivo sullo sviluppo della popolazione lungo questi assi e rende attraenti gli insediamenti aziendali. Con l'implementazione del masterplan, avremo una ferrovia che ridefinisce completamente la mobilità rispettosa dell'ambiente, comoda e semplice”, conclude Matthä, CEO di ÖBB.