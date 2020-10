Ferrovie: Fondazione FS recupera la GRUy 807.347 a 3 assi

Un altro pezzo si aggiunge a quelli nel parco di Fondazione FS Italiane.

È stata infatti recuperata presso la stazione di Savona, la GRUy 807.347 a 3 assi risalente al 1912.

Esemplare unico, è ora in fase di restauro da parte dei volontari dell'associazione ATSL convenzionata con la Fondazione FS. I soci ne ripristineranno il funzionamento e l'originaria livrea grigia, tipica dei mezzi d'opera del tempo.

La gru era assegnata alla stazione di Savona Parco Doria ed è progettata per sollevare pesi fino a 10 tonnellate. Inoltre il braccio meccanico può essere piegato per non interferire con linea aerea, gallerie e ponti quando trainata.

Foto Fondazione FS Italiane