Ferrovie, Cuneo-Nizza: nel 1987 le auto sulla ferrovia, perché non rifarlo?

La foto sta facendo il giro dei quotidiani locali e non, per nulla a torto.

Il territorio si è infatti finalmente accorto di quanto sia fondamentale la ferrovia internazionale Cuneo-Nizza, non devastata dalla furia della recente alluvione che ha invece devastato le strade, soprattutto al di là del tunnel di Tenda.

Proprio in tema arriva un'immagine che racconta di un passato che sembra quasi preistoria ma che, in realtà, potrebbe aprire uno spiraglio sul futuro. È quella che il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, ha inviato all'assessore regionale ai Trasporti del Piemonte Marco Gabusi, sabato 10 ottobre accorso assieme al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli per vedere di persona la situazione nel comune della Val Vermenagna.

Proprio in quella circostanza aveva detto, senza girarci troppo attorno e scatenando la veemente reazione del sindaco di Roccavione Germana Avena: "Possiamo anche raddoppiare o triplicare le corse - al momento due coppie di treni collegano Cuneo con Ventimiglia e Nizza - ma non possiamo pensare che la ferrovia possa essere la risposta".

Riberi, invece, pensa il contrario. E come lui la pensiamo anche noi oltre a molti amministratori. Ovviamente le strade vanno ricostruite, ma nell'attesa quel collegamento, potenziato, sarà fondamentale. "È una foto del 1987, quando venne giù una porzione del tunnel di Tenda. Si usavano le navette per portare le auto da una parte all'altra del tunnel, che era inagibile. Se si faceva all'epoca, si può fare anche adesso", ha evidenziato.

Da domani, tra l'altro, dovrebbe circolare almeno un treno merci da Limone fino a Tenda, in attesa che possa riprendere anche il trasporto di persone. I collegamenti tra Nizza e Fontan sono già attivi. Resta isolato un breve tratto, quello tra Fontan e Tenda, dove la ferrovia ha subito danni che richiedono interventi importanti e che, pare, non saranno risolti prima di un paio di mesi.