Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Immancabile appuntamento domenicale con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo degli eventi più importanti della settimana appena trascorsa.

Apriamo la nostra rubrica con le notizie riguardanti l’Alta Velocità, prima fra tutte l’importante decisone di RFI (Ferrovie: Alta Velocità al Sud, da RFI arriva il pedaggio agevolato). In settimana poi novità per il Frecciargento Bolzano-Sibari (Ferrovie: il Frecciargento Bolzano-Sibari tra polemiche e buone notizie), categoria che acquisisce anche tre nuove fermate (Ferrovie: da oggi il Frecciargento ferma a Battipaglia, Vallo della Lucania e Sapri).

Intanto la compagnia ferroviaria privata Italo cerca di correre ai ripari per contrastare la crisi generata dall’emergenza sanitaria (Ferrovie: la crisi di Italo tra tagli ai servizi e un pensiero ai treni regionali).

Sul fronte dei collegamenti regionali, tante le notizie che arrivano dalla Lombardia, con Trenord che ha aumentato la capienza dei treni (Ferrovie, Trenord: dal 14 settembre offerti +7% di posti in più) e il numero dei Caravaggio in servizio (Ferrovie, Lombardia: il Caravaggio arriva sulla Milano-Pioltello-Bergamo), (Ferrovie, Lombardia: Rock su Bergamo, buona la prima).

Intanto, mentre il servizio aereoportuale di FNM subisce un duro colpo a causa della pandemia (Ferrovie: il Covid si abbatte sul Malpensa Express, -73% di viaggiatori), ci si interroga sul ritorno del collegamento AV per Malpensa (Ferrovie, Lega: “Quando tornerà il Frecciarossa a Malpensa?”). Aumenta poi ancora il numero di nuovi convogli Rock (Ferrovie: per l'Emilia Romagna un nuovo (e impolverato) Rock [VIDEO]) e Pop (Ferrovie: ancora Pop di Trenitalia per la Sicilia) nelle diverse regioni.

Sul fronte del trasporto merci da sottolineare la nuova collaborazione tra Mercitalia e Hupac (Ferrovie: collaborazione Mercitalia/Hupac per un nuovo merci Novara-Bari).

Proseguono intanto in settimana sia movimentazioni (Ferrovie: tra E.632, E.656 e D.445, 48 ore di movimenti "storici" [VIDEO]), in particolare per le E.444R (Ferrovie: quattro E.444R tra probabili accantonamenti e demolizioni [VIDEO]), che demolizioni certe (Ferrovie: alla demolizione E.444R Tartaruga e carrozze Trenord) o probabili (Ferrovie: alla demolizione la E.402.003 prototipo?).

Per quanto concerne la Fondazione FS, ancora un grande successo per i Treni Storici (Ferrovie: grande successo per i Treni Storici della Fondazione FS), mentre sono terminati gli interventi di restauro estetico per la locomotiva Diesel D.445.1001 (Ferrovie: restauro estetico per la D.445.1001 di Fondazione FS).

In merito alle Infrastrutture buone notizie per la Rivarolo – Pont che sarà elettrificata (Ferrovie: la Rivarolo-Pont sarà elettrificata), e per la linea AV a Monte del Vesuvio, riaperta dopo mesi di lavori (Ferrovie: riaperta la linea AV a Monte del Vesuvio dopo i lavori all'infrastruttura). E poi ancora immancabili ipotesi sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto (Ferrovie: per il Ponte sullo Stretto di Messina spunta un nuovo progetto), mentre solleva polemiche la richiesta a RFI di trovare alternative al progetto di raddoppio della travagliata Termoli – Lesina (Ferrovie, Raddoppio Termoli-Lesina, la Sottocommissione ad RFI: “Alternative al progetto”).

Le notizie dall’estero arrivano stavolta dalla Germania dove DB si appresta ad introdurre il nuovo orario invernale (Ferrovie, Germania: tante novità nel nuovo orario invernale di DB) e dove si è verificato un terribile incidente (Ferrovie: schianto in Germania, coinvolti i nuovi ICNG di Alstom), e dalla Norvegia dove Norske Tog, compagnia ferroviaria norvegese di stato, ha annunciato il rinnovo del parco rotabili (Ferrovie: la Norvegia cambia, rinnovo della flotta in arrivo).

Chiudiamo con una notizia dal mondo del modellismo ferroviario che potrebbe rappresentare un punto di svolta per il settore (Modellismo: Codice Etico al mercatino online. Una svolta per il fermodellismo?).

Appuntamento tra sette giorni!

Foto 2 Tommaso Ottaviani