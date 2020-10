Ferrovie, De Gregorio, EAV: "Tutti chiedono più corse, ma con quali soldi?"

"Un po' di verità su Covid e trasporti".

Umberto De Gregorio, presidente della holding campana dei trasporti pubblici EAV, va giù duro sulele ricostruzioni che media e politica stanno facendo della questione tpl.

"È noto che le aziende di trasporto hanno subito pesanti perdite nel 2020 per effetto del Covid. I ricavi da traffico sono crollati. Circa 1,5 miliardi per il settore nazionale. Solo EAV perde 27 milioni. Ma i costi non sono diminuiti. Anzi, abbiamo i nuovi costi di sanificazione e l’offerta è rimasta inalterata", scrive De Gregorio.

"Però - prosegue - tutti chiedono di più alle aziende di trasporto: prendete i bus dai privati, fate più corse. Ma con quali soldi? Il governo nazionale ha promesso 500 milioni (pari ad un terzo delle perdite, poco) ma per ora non è arrivato un solo euro. Allora decidiamo: o il trasporto è una priorità nazionale oppure inutile mostrare i bus ed i treni affollati. Perché è già un miracolo che camminano".