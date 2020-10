Ferrovie: Salcef al lavoro in Egitto

Salcef S.p.A. realizzerà per conto di Roward Modern Engineering, società del gruppo Elsewedy, i lavori per il rinnovamento della linea che, unendo il porto di Alessandria alla capitale, costituisce il principale corridoio merci del paese.

Il progetto rientra in una serie di interventi commissionati nel 2019 dalle Ferrovie Egiziane, Egyptian National Railways, volti alla modernizzazione della rete ferroviaria esistente. I lavori coinvolgono le stazioni più importanti del paese (Alessandria, Il Cairo e Banha), e comprendono molteplici interventi, tra cui il rinnovamento di 46 km di binario e di 229 scambi, oltre all’installazione di 33 scambi e 4.000 giunti isolati incollati.

Le attività saranno eseguite in interruzione notturna, risultando quindi particolarmente complesse considerando la quantità e la tipologia dei lavori da eseguire e l’importanza strategica della linea, la cui funzionalità derivante dalla riapertura al traffico in seguito alle interruzioni è di primaria importanza per la continuità degli approvvigionamenti nel paese.

Salcef si è aggiudicata l’appalto in virtù del know-how nell’armamento ferroviario e delle precedenti esperienze di successo nel paese, in particolare il rinnovamento di 290 km di binario della linea Cairo-Aswan, la più antica mai costruita in Africa.

Il Gruppo Salcef è presente stabilmente sul territorio egiziano da circa dieci anni, nel corso dei quali ha realizzato più progetti per un valore complessivo di circa settanta milioni di euro e ha costruito e gestito la propria prima fabbrica di traverse ferroviarie prodotte in Egitto con standard europei.

“Il progetto acquisito – afferma Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato – è uno dei più rilevanti nell’ambito dell’attuale programma di modernizzazione del network ferroviario gestito da Egyptian National Railways. Siamo estremamente soddisfatti di poter confermare la nostra presenza nel paese e dare continuità alle nostre strutture operative, confermando di fatto la nostra vocazione internazionale nell’ambito della strategia di sviluppo”.

I principali interventi: Rinnovamento di 46 km di binario - Costruzione di 1 km di binario - Rinnovamento di 229 scambi - Installazione di 33 scambi - Installazione di 4.000 giunti isolati incollati.

Foto Salcef