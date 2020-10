Ferrovie, quasi pronta la stazione ferroviaria Catania Aeroporto Fontanarossa

È quasi pronta la stazione ferroviaria Aeroporto di Catania.

Questa mattina, alle ore 11.30, sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone al cantiere della fermata ferroviaria in costruzione all’Aeroporto di Catania Fontanarossa.

Con lui, l’Amministratore delegato della Società Aeroporto Catania Nico Torrisi e il dirigente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Vincesco Fusco.

Come dichiarato dall’esponente della Regione Siciliana, “saremo sul posto per visionare un cantiere che presenta un buono sviluppo e procede speditamente. La stazione a Fontanarossa, finanziata dalla Regione con oltre tre milioni di euro e costruita da RFI, è destinata a cambiare entro pochi mesi la mobilità della Sicilia orientale portando per la prima volta i treni allo scalo aeroportuale etneo”.

Foto Facebook Assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone