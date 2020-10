Ferrovie: ancora Pop di Trenitalia per la Sicilia

Cresce la dotazione di Pop di Trenitalia nella regione Sicilia.

Nella giornata di oggi è in corso il trasferimento dalla Alstom di Savigliano di un nuovo ETR 104 che sarà impiegato sulle linee dell'isola.

Si tratta dell'ETR 104 n.047 che entro qualche giorno andrà ad aggiungersi agli altri sei già in servizio oltre lo Stretto. Il treno è facilmente riconoscibile perché ha sulle fiancate il ben noto slogan con le stelle dell'Unione Europea.

Le novità, tuttavia, non dovrebbero concludersi qui perché già domani dovrebbe, in questo caso il condizionale è d'obbligo, partire un altro convoglio sempre diretto in Sicilia che porterebbe la dotazione a sette.

Il numero non è al momento noto ma dovrebbe trattarsi o dell'ETR 104 n.049 o dell'ETR 104 n.051. Una conferma se ci avremo preso o se avremo sbagliato di brutto la avremo probabilmente solo domani.

Foto Ferrovie Online