Ferrovie: la particolare livrea della E.402B.127 [VIDEO]

Ci hanno fatto caso in pochi ma c'è una E.402B con una livrea Intercity Giorno insolita sui nostri binari.

Va detto subito che non si tratta di una novità e che (probabilmente) si tratta di una semplificazione che non ha nulla a che vedere con "nuove livree", ma il risultato è quantomeno particolare.

Da diversi mesi, infatti, sta circolando alla testa di treni nazionali ed internazionali la E.402B.127 con una livrea appunto semplificata.

Basta una rapida occhiata per vedere che la locomotiva ha sì la cromia Intercity Giorno ma mancano le due fasce grigie che vanno diagonalmente a sfumare sul bianco sotto ai finestrini del Personale di Macchina.

Il risultato è la presenza di due sole fasce sulle fiancate, molto nitide e ben definite, quella grigio scura in alto e quella rossa in basso. L'effetto estetico non è dei peggiori con la macchina che sicuramente perde in slancio ma che guadagna forse nella continuità con le vetture, soprattutto se, come si diceva tempo fa, anche queste ultime dovessero ricevere la medesima fascia all'altezza dei finestrini alla stregua delle Pilota.

Per coloro che avessero difficoltà a "vedere" la differenza senza osservarla fisicamente, pubblichiamo un video che mostra questa loco in testa all'EuroNight da Monaco e Vienna a Roma con in coda un'altra unità nello schema "ufficiale".