Ferrovie: il Covid si abbatte sul Malpensa Express, -73% di viaggiatori

Crolla inevitabilmente il numero di passeggeri sui treni lombardi.

Nel mese in corso sono il 40% in meno rispetto alla media pre-Covid, con il Malpensa Express che segna il calo più brusco, meno 73%.

Fa i conti con la crisi Covid anche Trenord, che stima mancati ricavi «per 180-200 milioni di euro entro la fine dell’anno». Lo ha affermato Marco Piuri, amministratore delegato della compagnia del trasporto ferroviario lombardo, in audizione in commissione Territorio e Infrastrutture al Pirellone.

Pesa sul tutto, ovviamente, anche l’impatto della crisi del traffico aereo: «Stamattina – ha riferito Piuri – ho avuto un colloquio con l’amministratore delegato di Sea che mi confermava che registrano il meno 75% in termini di traffico aereo e clienti a Malpensa. Il traffico dei passeggeri sui nostri treni, che evidentemente segue il traffico dell’aeroporto, è pari a meno 73%».

Un crollo inevitabile, dunque. In generale la riduzione dei passeggeri sui treni lombardi è quantificabile attorno al 40%: «Dall’inizio di ottobre trasportiamo circa 500mila passeggeri al giorno, il 60% degli 820mila che viaggiavano prima del lockdown, ai quali mettiamo a disposizione 1 milione e 88mila posti, cioè 68mila in più rispetto al 2019 (+7%)».

A non far tornare i conti della compagnia sono stati principalmente i mancati ricavi dai biglietti a causa del lockdown e del conseguente calo dei passeggeri, ma anche i costi legati alla minore produzione e quelli legati alla sanificazione dei treni e all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, oltre ai rimborsi degli abbonamenti e alle soluzioni tecnologiche messe in campo per aiutare i passeggeri nel quadro Covid.

«Se prima del Covid fatturavamo 100mila euro al giorno – fa notare l’Ad di Trenord – oggi ne fatturiamo 25mila, e se si moltiplicano questi dati per più giorni, è evidente l’impatto molto rilevante su questo nostro servizio legato al traffico aeroportuale».