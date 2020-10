Ferrovie, Mortaruolo: "Da EAV impegni sulla riapertura della Benevento-Cancello"

“È di pochi minuti fa l’annuncio di EAV in merito agli interventi volti alla risoluzione definitiva di annosi problemi, al fine di offrire il miglior servizio possibile.

In primis la riapertura della linea ferroviaria Benevento-Cancello-Napoli. Dal prossimo 19 ottobre, sulla tratta tra San Felice a Cancello e Benevento Appia, saranno effettuate, senza servizio viaggiatori, corse di prova propedeutiche alla prossima riapertura della linea Benevento – Napoli. Tutto questo finalizzato a consentire in tempi davvero celeri il flusso dei passeggeri sulla tratta”.

Così il Consigliere regionale, Erasmo Mortaruolo, in una nota diffusa alla stampa.

“In questi anni – prosegue Mortaruolo – ho più volte ricordato che l’impegno della Regione Campania per garantire infrastrutture efficienti e sicure, nonché il diritto alla mobilità dei cittadini del Sannio, si è tradotto in investimenti inediti sul piano dell’ammodernamento tecnologico della linea Benevento-Cancello. Sono stati infatti attivati i seguenti interventi. Il primo è stato l’impegno di 3 milioni di euro per un primo parziale rinnovo dell’armamento.

Entro il 15 dicembre sarà approvato e validato il progetto esecutivo, per un importo di 39 milioni di euro, relativo all’attrezzaggio ACCM/SCMT delle linee Benevento – Cancello e Piedimonte Matese – Santa Maria Capua Vetere, con inizio lavori previsto per gennaio 2021.

Il secondo è relativo all’ammodernamento delle stazioni. Nell’ambito dell’intervento denominato Smart Stations, finanziato dalla Regione Campania con fondi FSC 2014-2020, sono già in atto i lavori di ammodernamento delle stazioni di Cervinara e San Martino Valle Caudina per circa 600mila euro. Contestualmente è stato approvato in conferenza dei servizi il progetto definitivo della riqualificazione della stazione di Benevento Appia. Conseguentemente, entro fine anno, sarà bandita la gara per la progettazione esecutiva ed i relativi lavori per un importo di circa 5 milioni di euro.

Voglio infine ricordare l'apertura di un tavolo tecnico tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Campania e l'azienda per il subentro da parte di Rete Ferroviaria Italiana alla gestione della linea per una completa integrazione della tratta nel sistema nazionale con il conseguente potenziamento delle corse che Trenitalia faceva sulla linea.

Da Consigliere regionale ho più volte sollecitato l'azienda a intervenire in tempi ragionevoli alla riapertura dalla linea Benevento-Cancello frequentata ogni giorno da centinaia di studenti e lavoratori. Tempi che tuttavia sono stati condizionati, e dunque rallentati, dall'emergenza Covid che di fatto ha protratto notevolmente i tempi necessari per i sopralluoghi relativi alle attività di indagine.

All'EAV con fermezza ho chiesto più volte di mettere in campo un processo di rinnovamento su tutta la rete con particolare riferimento ai sistemi automatici di controllo della marcia del treno attraverso uno stanziamento di 46 milioni di euro. Aumentare il livello di sicurezza e ridurre i tempi di percorrenza della tratta sono state e continueranno ad essere esigenze prioritarie e indifferibili.

Voglio quindi esprimere il mio apprezzamento ad EAV per aver mantenuto gli impegni presi e le parti sociali che ringrazio per l'impegno mostrato e la cooperazione di questi anni. In questi cinque anni abbiamo programmato una rivoluzione del collegamento ferroviario da Benevento a Cancello. In parte già avviata e realizzata, in parte da realizzare. Un’arteria fondamentale per il trasporto pubblico locale per la quale va fatto tutto quanto possibile per garantire il diritto alla mobilità a tutti i cittadini dell’aree interne”.