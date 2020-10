Ferrovie: la Norvegia cambia, rinnovo della flotta in arrivo

Norske Tog, compagnia ferroviaria norvegese di stato, ha annunciato la decisione di sostituire il materiale utilizzato su una serie di linee della Norvegia meridionale e il rinnovo completo della sua flotta di carrozze letto.

Nuovi treni saranno acquistati per le linee Bergen (da Olso a Bergen), Dovrebanen (da Eidsvoll a Trondheim via Dombaas), Srlandsbanen (da Oslo via Kongsberg e Kristiansand a Stavanger), Nordlandsbanen (tra Trondheim e Bodoe).

Per illustrare i suoi piani industriali e annunciare i dettagli della gara d'appalto, Norske Tog ha invitato le imprese interessate ad una riunione informativa il 28 ottobre prossimo a Oslo; alla riunione saranno anche illustrate le caratteristiche e i requisiti richiesti per le gare di appalto. La partecipazione alla riunione è limitata a 50 persone per effetto della normativa antiCovid, ma l'evento sarà fruibile anche in live streaming.

L'impresa ferroviaria norvegese prevede di sostituire completamente la flotta di materiale rotabile a lunga percorrenza del paese entro i prossimi 10 anni, con la metà delle scorte esistenti da sostituire entro i prossimi cinque anni.

I treni in servizio sulla linea di Bergen saranno i primi ad essere sostituiti, seguiti da un appalto per il rinnovo del servizio di notturno sulle linee a lunga percorrenza. Si prevede l'acquisto di circa 100 treni a lunga percorrenza da mettere in servizio nel periodo 2025-2033.