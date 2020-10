Ferrovie, Lombardia: Rock su Bergamo, buona la prima

Ha debuttato oggi come previsto sulla Milano - Bergamo il Caravaggio di Trenord.

Il treno che ha viaggiato è stato l'ETR 421 n.016. Il convoglio, del valore di 7.917.000 euro, fa parte del programma di investimenti che Regione Lombardia sta attuando per rinnovare il parco mezzi.

“Il nuovo Caravaggio sulla Milano-Bergamo si affianca agli altri 6 nuovi convogli (5 alta capacità Caravaggio e 1 a media capacità Donizetti) già in circolazione sulle linee lombarde. – ha spiegato l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi -. Da qui ai prossimi 3 anni entreranno in servizio complessivamente 176 treni nuovi acquistati da Regione Lombardia con un investimento di 1,6 miliardi di euro.

L’operazione consentirà di svecchiare progressivamente la flotta: immettere sulla rete nuovi convogli significa diminuire i disagi per gli utenti derivanti dalla vetustà del materiale rotabile. In generale, i nuovi treni saranno gradualmente allocati in tutte le province della Lombardia, compatibilmente con i tempi tecnici di realizzazione e messa in esercizio”.

Il nuovo treno effettuerà quattro corse nell’orario di punta della mattina e della sera. In particolare, saranno effettuati dal nuovo convoglio ad alta capacità i treni 10801 (Milano P. Garibaldi 6.22-Bergamo 7.25), 10816 (Bergamo 7.45-Milano Greco Pirelli 8.43), 10807 (Milano P. Garibaldi 16.22-Bergamo 17.25), 10812 (Bergamo 18.30-Milano P. Garibaldi 19.33).

Foto di Ivan Ferraro