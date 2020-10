Ferrovie: Usa, treno deraglia ad Atlanta, evacuate le abitazioni

Un treno è deragliato nella città di Lilburn, metropolitana di Atlanta negli Stati Uniti d'America.

Gli investigatori ritengono che le forti piogge che si sono abbattute sulla zona nella tarda notte di sabato abbiano provocato il deragliamento del convoglio intorno all'1: 45 di domenica, ora locale.

In seguito al deragliamento è scoppiato un incendio che ha comportato l’evacuazione di alcuni residenti della zona. Non ci sono stati feriti. I due membri del personale di bordo sono riusciti a salvarsi e sono stati ricoverati in ospedale sotto osservazione.

Il convoglio era composto da 170 vagoni alcuni dei quali trasportavano "materiale pericoloso". Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno trascorso la domenica a ripulire il luogo dell’incidente. Tornata la normalità, i residenti evacuati sono rientrati nelle loro abitazioni.