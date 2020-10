Ferrovie: Alta Velocità al Sud, da RFI arriva il pedaggio agevolato

RFI ha pubblicato il catalogo PROMO: pedaggio agevolato per i treni alta velocità, trasporto regionale e merci.

Lo rende noto il Sentore Francesco Castiello del M5S.

"La società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) SpA, concessionaria della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, ha pubblicato il catalogo PROMO, ossia l’elenco delle linee ferroviarie ove è stato istituito il pedaggio agevolato.

La notizia m’è stata personalmente comunicata dall’Amministratore Delegato ing. Maurizio Gentile, con il quale in questi mesi spesso ho interloquito sulla necessità di adottare misure incentivanti per il trasporto alta velocità, regionale e merci, su alcune tratte della rete, da nord a sud dell’Italia.

Il M5S, nella sua azione di governo, ha dato un ruolo centrale al green, alle aree interne e ai territori privi di adeguate infrastrutture e servizi. Questi temi, inevitabilmente, si intrecciano con la gestione dei trasporti ferroviari.

È emblematico quanto accaduto questa estate, lungo la costa tirrenica, ove i treni Italo e Frecciarossa hanno istituito, per la prima volta, su impulso del MoVimento 5 Stelle, collegamenti diretti tra Reggio Calabria e Torino. Il risultato è stato eccezionale, tanto che nei mesi di agosto e settembre è stato necessario istituire corse aggiuntive. Confido che questa esperienza possa essere replicata in altri territori.

Nel sistema Paese i collegamenti ferroviari rivestono un ruolo cardine, in quanto connettono i territori e incidono con effetto propulsivo sulle economie locali. Il prof. Ennio Cascetta, ordinario di Pianificazione dei trasporti dell’Università Federico II di Napoli, ha dimostrato che nei 10 anni del treno veloce le città che hanno potuto fruire di questo servizio hanno raggiunto una crescita del PIL tra l’8 e il 10%, con i consequenziali incrementi dell’occupazione. Quelle prive del servizio AV si sono fermate tra lo 0,4 e il 3%.

Per far crescere l’Italia occorre avere una visione strategica del trasporto ferroviario, mettendo in sinergia tutti gli attori del processo.

Il grande risultato del catalogo PROMO e stato ottenuto grazie alla sensibilità, professionalità e disponibilità dell’Amministratore Delegato di RFI SpA ing. Maurizio Gentile e del Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dott. Andrea Camanzi, i quali hanno dato seguito agli indirizzi del governo, anticipati dal Presidente del Consiglio Conte, a cui esprimo il mio più vivo ringraziamento, in occasione del convegno del 29 novembre 2019 a Vallo della Lucania (SA)".