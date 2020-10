Ferrovie, Germania: tante novità nel nuovo orario invernale di DB

Deutsche Bahn sta espandendo il traffico a lunga percorrenza per il cambio di orario 2021.

Gli assi centrali - Amburgo - Berlino, NRW - Berlino e Monaco - Zurigo - ne beneficiano in particolare.

Anche l'ampliamento e l'ammodernamento della flotta a lunga percorrenza sta facendo progressi, il che significa che entro la fine dell'anno, ogni giorno saranno disponibili 13.000 posti aggiuntivi sui nuovi treni.

Ha dichiarato Michael Peterson, responsabile dei trasporti a lunga distanza di DB: “Il 13 dicembre porteremo sulle rotaie più offerte, comfort e più posti a sedere nei nuovi treni. Per la prima volta partiranno treni ogni mezz'ora tra Amburgo e Berlino”. Tra le due città più grandi della Germania, Amburgo e Berlino, il numero di treni crescerà da 46 a un massimo di 60 treni al giorno.

Dal prossimo orario inoltre Bonn e Berlino saranno collegate da 14 treni ICE senza cambio. Sono dieci connessioni in più rispetto a oggi.

Il nuovo ICE 4 a sette elementi circolerà per la prima volta tra Colonia, Hannover e Berlino. I treni hanno 444 posti ciascuno, il 17% in più rispetto all'ICE 2 precedentemente in servizio. Le biciclette potranno ora essere caricate anche sull'ICE tra la metropoli del Reno e la capitale federale.

Le tre compagnie ferroviarie DB, ÖBB e SBB stanno inoltre portando avanti l'integrazione europea con un nuovo, attraente servizio tra Monaco e Zurigo. Completamente verde l'Eurocity si baserà su dodici viaggi al giorno e un tempo di percorrenza di quattro ore, collegando in futuro le principali città. Dalla fine del 2021, il tempo di viaggio sarà ulteriormente ridotto a sole 3,5 ore.

Anche l'offerta turistica si amplia: un Eurocity quotidiano collegherà Berlino via Wroclaw con Cracovia. La novità del sabato in inverno è un collegamento ICE gratuito da Berlino via Erfurt e Würzburg direttamente alle aree di sport invernali in Tirolo. I treni ICE e IC raggiungeranno anche le coste tedesche con maggiore frequenza: Frisia orientale, Meclemburgo-Pomerania occidentale e Lubecca.

Come bonus nel nuovo orario 2021, per la prima volta ci sarà una fermata del traffico a lunga percorrenza a Ringsheim / Europa-Park Rust. I treni a lunga percorrenza si fermeranno qui due volte al giorno, offrendo agli ospiti che arrivano dalla zona del Reno / Meno, ad esempio, un'alternativa interessante al viaggio in auto.

Nell'orario 2021, è previsto poi un ulteriore collegamento ICE Amburgo - Kassel - Monaco che rafforzerà quindi i servizi regolari esistenti. Lüneburg, Uelzen, Celle e Augsburg beneficieranno di collegamenti più diretti.

Il 13 giugno 2021 ICE-XXL verrà utilizzato per la prima volta sulla linea ICE Amburgo - Francoforte - Basilea - Zurigo - Coira. I primi treni tra il Nord Reno-Westfalia e Monaco di Baviera saranno quindi operativi a partire da settembre 2021. L'ICE-XXL 4 è composto da 13 vagoni e offre 918 posti a sedere. DB ha ordinato 50 di questi treni. L'ordine fa parte dell'investimento di 8,5 miliardi di euro per il ringiovanimento e l'espansione della flotta a lunga distanza di DB.

Il nuovo orario sarà in vigore dal 13 dicembre. I biglietti sono disponibili dal 13 ottobre su bahn.de, nel DB Navigator, nei centri viaggi DB e nelle agenzie DB, nonché presso le biglietterie automatiche DB.