Ferrovie: come potrebbe essere la E.402B del treno Archimede di RFI

Il mese scorso abbiamo visto che le due officine ONMO di Catanzaro e ONAI di Carini hanno consegnato la nuova vettura diagnostica Aldebaran 2.0.

Nei giorni scorsi, intanto, è stata approntata anche una vettura del nuovo treno diagnostico Archimede 2.0 che ancora non ci risulta essere stata consegnata ma che veste la medesima livrea della Aldebaran 2.0, ossia blu e giallo, che poi altro non è se non il nuovo colore dei mezzi di RFI.

A questo punto è lecito aspettarsi che l'intero convoglio Archimede venga impreziosito con la nuova cromia che andrebbe a rimpiazzare quella molto elegante in bianco e blu e con esso trovino nuova colorazione anche le E.402B che a questo convoglio sono solitamente assegnate.

Come sappiamo, la E.402B.142 è attualmente in lavorazione presso le OMC di Foligno con uscita prevista a fine mese e molti appassionati ci hanno scritto chiedendoci come sarà lo schema di verniciatura su questa macchina.

Per fare un'ipotesi abbiamo dunque dato fondo alle nostre risorse grafiche ipotizzando come potrà essere la nuova ammiraglia, partendo dal presupposto che, ovviamente, si tratta di un bozzetto tutt'altro che ufficiale.

Considerando lo schema adottato sulle E.402B Intercity Giorno ipotizziamo il blu al posto del grigio dal ricasco del tetto fino al frontale che racchiude finestrini e terzo faro. Le fiancate a quel punto sarebbero giocoforza gialle con telaio blu.

Qui alcune voci di corridoio dicono sia presente una "vasca" centrale, probabilmente utile per contenere la scritta "Archimede 2.0" che altrimenti sulle nervature sarebbe di difficile applicazione, anche se non è da escludere una fascia interamente orizzontale.

Ricordiamo che RFI dispone di tre E.402B, la .101 prototipo che si distingue tra l'altro per il maggior numero di nervature sulle fiancate e che ha già visto due livree Archimede, la .142 e la .149 che invece ci risulta siano ancora in livrea d'origine.