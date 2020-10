Ferrovie: scontro politico sulla elettrificazione della Como-Lecco

È scontro politico sulla elettrificazione della ferrovia Como-Lecco, annunciata da PD e M5s ma smentita dalla Lega.

"I 78 milioni di euro necessari per elettrificare la linea non ci sono – tuona il consigliere regionale del Carroccio, Fabrizio Turba –. Il Governo non ha inserito l’opera nei progetti straordinari da realizzare in tempi brevi in vista delle Olimpiadi 2026".

Si tratterebbe dunque dell'ennesima beffa per la “ferrovia fantasma“, come l’hanno ribattezzata i pendolari. "L’investimento economico non è previsto tra le priorità del contratto di programma RFI. Si tratta dell’ennesimo fallimento di un esecutivo che si è completamente dimenticato dei territorio – prosegue l’esponente della Lega –. Abbiamo chiesto più volte di inserire l’elettrificazione nel contratto di programma, ma a oggi dal Governo non è arrivato ancora un euro. La risoluzione proposta in via informale dal Governo per risolvere il problema della Como-Lecco è l’acquisto di treni ibridi Diesel-elettrici, ma un linea realmente efficiente non può prescindere dall’elettrificazione".

Su questo tema la Lega ha annunciato un’interrogazione al Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli.

Chi la pensa diversamente è il M5S per il quale la partita è ancora aperta. "Il decreto ministeriale di assegnazione dei 473 milioni per le infrastrutture legate alle Olimpiadi non è ancora stato emanato, la Lega ha tratto le sue conclusioni partendo da una bozza ancora incompleta – chiarisce Raffaele Erba, consigliere regionale del M5S –. A seguito di un confronto con i funzionari ministeriali ho infatti ricevuto conferma che è il dialogo tra Regioni e Ministero è ancora aperto. Una prima buona notizia che riapre la partita sulla elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco.

Sicuramente un argomento a favore sta nel fatto che la provincia di Como non ha beneficiato di alcuna risorsa dal miliardo di investimenti, metà regionale e metà statale, per le infrastrutture a servizio delle Olimpiadi".