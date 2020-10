Ferrovie: il Frecciargento Bolzano-Sibari tra polemiche e buone notizie

Polemiche ma forse anche buone notizie in arrivo per i collegamenti Freccia nel meridione.

“Ho letto la nota redatta dal sindaco di Trebisacce Franco Mundo in merito ai presunti ritardi del Frecciargento Sibari-Bolzano via Roma Termini accumulati in questi giorni dal treno.

Spiace dover far notare a un sindaco esperto quale è Mundo che il suo intervento sia pieno di imprecisioni e fuori luogo col solo obiettivo di fare populismo”. Così in una nota Rosa Silvana Abate, senatrice del M5S, che spiega: “In una mia nota stampa di qualche giorno fa, avevo ricordato come Trenitalia avesse annunciato con ampio anticipo che da lunedì 21 settembre a domenica 11 ottobre 2020, per lavori di manutenzione programmati sulla linea Monte del Vesuvio Napoli – Salerno, tutti i treni Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca passanti per quel tratto, ivi compreso il Frecciargento Sibari-Bolzano via Roma Termini, avrebbero subito variazioni di orario (anche con anticipo dell’ora di partenza) e di percorso con maggior tempo di percorrenza”.

Ritardo che è ovviamente solo temporaneo. “Il nostro Frecciargento – continua la senatrice – ha osservato per questi giorni una partenza con anticipo di un’ora e un quarto (partenza alla 5:15 invece delle 6:30) e un ritardo in arrivo di un’ora e tre quarti (arrivo alle 00:15 invece delle 22:30) ma già da oggi (lunedì 12 ottobre) la situazione tornerà alla normalità.

Bastava fare una ricerca sui canali di vendita della società partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane per verificare se i ritardi fossero strutturali o si trattasse solo di una cosa temporanea. Nella schermata (allegata alla nota, ndr) si può vedere benissimo che simulando un viaggio per oggi, il tempo di percorrenza da Sibari a Roma Termini torna ad essere di 4 ore e 10 minuti e non più di 5 ore e 30 circa”.

Dette le polemiche veniamo alle buone notizie, come potrebbe essere la riduzione del prezzo.

Il Frecciargento Sibari-Bolzano “è uno dei treni più venduti” e con le nuove condizioni contrattuali aggiornate per ora fino a fine anno, “la Regione dovrà finanziare meno chilometri potendo destinare così i fondi ad altro”.

Questo potrebbe anche portare “a una riduzione futura sul prezzo”, prosegue Abate, “non appena termineranno le regole in merito al distanziamento sociale sui treni”. “Chiaramente parliamo, come detto poc’anzi, di vicende contrattuali – sottolinea la senatrice – perché è chiaro che il Frecciargento viaggerà anche nei prossimi anni ma questo dimostra che i numeri sulla linea Jonica ci sono e che il servizio dovrà essere anche potenziato”.

La premessa è servita ad Abate per rispondere anche alla richiesta di una fermata a Trebisacce, poiché “non si può toccare un progetto sugellato da un contratto che già si è faticato molto ad ottenere”. “Piuttosto – chiede Abate – sin dopo i primi giorni dalla sua istituzione nel settembre dello scorso anno, avevo scritto ai sindaci di tutto l’Alto e il Basso Jonio pregandoli di attivare un servizio navetta per raggiungere la stazione di Sibari.

Alcuni lo hanno fatto, perché, ad esempio, da Trebisacce non è stato fatto e, strumentalmente, si chiede una fermata a Trebisacce da dove il treno non passa proprio? Le Frecce sono treni veloci, non possono fermarsi ad ogni stazione altrimenti rischiamo di pagare un costo alto per una copia di un regionale, non avrebbe senso”.

“Mundo istituisca un servizio navetta per Sibari per andare incontro ai cittadini – conclude la senatrice M5S – e si affianchi anche alle mie richieste di istituzione di altri collegamenti che portino la fascia jonica a essere meglio servita anche sulla direttrice jonico-adriatica verso, quindi, la Basilicata e la Puglia. Solo con proposte concrete si cambiano le sorti dei territori”.