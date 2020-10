Ferrovie: restauro estetico per la D.445.1001 di Fondazione FS

Una buona notizia ancora una volta dalla Fondazione FS Italiane.

Sono infatti terminati gli interventi di restauro estetico per la locomotiva Diesel D.445.1001 presso l’OMC di Rimini.Dopo gli ultimi ritocchi sarà effettuata la corsa prova finale, che sarà propedeutica al trasferimento in Piemonte per essere utilizzata alla testa di treni storici.

La D.445.1001 è una macchina di costruzione Savigliano datata 1974. Come visibile dalle foto si tratta di una delle unità che, a partire dal 1996, sono state modificate con dispositivi per telecomando via cavo a 78 poli con questa macchina specifica modificata nel 1998.

La dotazione in carico a Fondazione è attualmente composta dalle D.445.1001, .1006 (Savigliano, 1974), .1011 (Savigliano, 1974) e .1034 (Savigliano, 1975). Nessuna di queste ultime tre unità è stata parimenti modificata con il 78 poli.