Ferrovie, Cina: 126 milioni viaggi in treno durante le festività

Secondo i dati ufficiali pubblicati oggi, circa 126,87 milioni di viaggi di passeggeri in treno sono stati effettuati in Cina negli 11 giorni di spostamenti per le vacanze della Giornata Nazionale.

Secondo il China State Railway Group, dal 28 settembre all’8 ottobre, il numero medio di viaggi giornalieri da parte di passeggeri ferroviari è stato di 11,53 milioni, circa l’84% del livello registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

Secondo l’azienda il numero di viaggi ferroviari giornalieri ha superato gli 11 milioni per nove giorni consecutivi durante il periodo. Il 1° ottobre, il Paese asiatico celebra la Giornata Nazionale che quest’anno ha coinciso con la tradizionale Festa di Metà Autunno, prolungando le vacanze per la Giornata Nazionale fino all’8 ottobre.

