Ferrovie: facciamo il punto sulle E.652 di Mercitalia Rail

Sono trascorsi esattamente sette mesi da quando abbiamo fatto il punto sulle E.652 di Mercitalia Rail ed è dunque ora di tornare a parlarne.

Al momento la situazione è piuttosto ben definita e vede in servizio 169 macchine su 176 costruite con 5 unità demolite per incidenti e 2 al momento accantonate.

Di queste 169 locomotive che quotidianamente solcano i binari italiani, 52 vestono la nuova livrea Mercitalia Rail in argento e rosso, inclusi due dei sei prototipi costruiti. Tutte le altre 117 sono ovviamente caratterizzate dalla cromia XMPR, visto che l'unica che ancora aveva in dotazione quella d'origine è stata riverniciata alcune settimane fa proprio nello schema MIR.

Visto che possiamo vivere tranquillamente senza la movida serale ma non senza qualche numero, andiamo a riepilogare unità per unità.

Vestono la nuova livrea Mercitalia Rail le E.652.003, .005, .009, .014, .023, .038, .051, .064, .065, .066, .067, .069, .071, .073, .075, .076, .077, .078, .083, .084, .087, .090, .091, .093, .094, .095, .097, .103, .108, .109, .115, .119, .128, .131, .132, .134, .135, .138, .141, .145, .150, .151, .157, .158, .159, .160, .161, .165, .166, .169, .173 e .174.

Vestono per contro ancora la livrea XMPR le E.652.001, .002, .004, .006, .007, .010, .011, .012, .013, .015, .016, .017, .018, .019, .020, .021, .022, .024, .026, .027, .028, .029, .030, .031, .032, .033, .034, .035, .036, .037, .040, .042, .043, .044, .045, .046, .047, .048, .049, .050, .052, .053, .054, .055, .056, .057, .058, .059, .060, .061, .062, .063, .068, .070, .072, .074, .079, .080, .081, .082, .085, .086, .088, .089, .092, .096, .098, .099, .101, .102, .105, .106, .107, .110, .111, .113, .114, .116, .117, .118, .120, .121, .122, .123, .124, .125, .126, .127, .129, .130, .133, .136, .137, .139, .140, .142, .143, .144, .146, .147, .148, .149, .152, .153, .154, .155, .156, .162, .163, .164, .167, .168, .170, .171, .172, .175 e .176.

Le unità accantonate, entrambe in livrea XMPR sono le E.652.041 e .112 mentre le demolite sono le E.652.008, .025, .039, .100 e .104.

Considerato che in avvio di news abbiamo citato la situazione dello scorso marzo, tanto vale vedere l'avanzamento, sempre partendo dal presupposto che quanto scritto finora si basa su avvistamenti e segnalazioni e non è quindi da ritenersi ufficiale.

Premesso questo si può osservare che in sette mesi le macchine in nuova cromia sono passate da 46 a 52 con un incremento di sole 6 unità tra le quali purtroppo la "storica" E.652.003. Il basso numero è probabilmente dovuto all'elevato utilizzo di questi rotabili che se si andrà avanti con questo poco slancio non è detto vedranno tutti i nuovi colori prima dell'accantonamento.

Si ringrazia Akiem483 per la collaborazione