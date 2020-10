Ferrovie: tra composizioni particolari e invii a demolizione

Torniamo a parlare di demolizioni e spostamenti insoliti di materiali sui nostri binari.

Iniziamo con lo scorso lunedì 5 ottobre quando sono state inviate da Bologna Centrale a Rimini, due locomotive E.464 XMPR appartenenti a Trenitalia-TPer e precisamente la E.464.047 e la E.464.077.

Una volta arrivate nel pomeriggio nella stazione romagnola sono andate nel fascio ad agganciare due vetture Medie Distanze oramai accantonate da molto tempo e precisamente la MDVE 50 83 11-87 124-0 e la MDVC 50 83 21-86 677-6 entrambe non revamp e ancora in livrea XMPR.

Ancora non è ben chiaro il motivo di questo recupero, peraltro particolare visto che le E.464 sono state poste alle due estremità, ma tutto lascia presupporre a un trasferimento per Bologna a breve.

Se per questa composizione c'è qualche dubbio e torneremo probabilmente in argomento, meno ce ne sono per quella di mercoledì scorso 7 ottobre che ha visto alcuni mezzi motore fare l'ultimo viaggio tra Alessandria e San Giuseppe di Cairo.

Trainati dall'ormai utilizzatissima per questi scopi D.445.1108, hanno viaggiato verso la fiamma ossidrica la D.345.1002 e il rimorchio Le 884.169.

Li avevamo visti entrambi in tempi più o meno recenti. La D.345.1002 la avevamo vista trasferire ad Alessandria a maggio 2020 mentre lo spostamento del Le 884.169 è dello scorso 2 ottobre.

Foto in alto di Akiem483