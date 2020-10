Ferrovie: FS Italiane, con Trenitalia, alla Barcolana di Trieste

Anche quest’anno FS Italiane, con Trenitalia, è presente alla Barcolana di Trieste.

La società di trasporto di Ferrovie dello Stato è Official Carrier della regata nel Golfo friulano famosa in tutto il mondo in programma fino all’11 ottobre, dedicata agli gli appassionati di vela e che, nel 2018, è entrata nel Guinness dei primati con 2.689 barche iscritte.

Nello stand di Trenitalia presso il Villaggio di Piazza Unità d’Italia i visitatori potranno ricevere e consultare gratuitamente i travel book dedicati al trasporto regionale, che promuovono percorsi e itinerari di viaggio turistici e sostenibili - dalle ciclovie ai borghi più belli d’Italia, fino ai luoghi più incantati del Patrimonio mondiale dell’Unesco - raggiungibili comodamente in treno. I travel book sono disponibili anche in formato digitale su trenitalia.com.

Fonte FS News