Ferrovie: fine del viaggio, gli ATR 220 arrivati in deposito a Cagliari

Visto che li abbiamo seguiti fino allo sbarco e che sull'isola non si parla d'altro, vediamo anche la fine della storia.

I quattro Swing partiti da Pisa e che avevamo lasciato a Golfo Aranci sono giunti oggi pomeriggio a Cagliari. I nuovi treni inizieranno a svolgere il servizio commerciale nel giro di circa due mesi, terminati i preventivi test pre-esercizio.

Intanto arriva qualche dettaglio in più sul trasferimento via nave che ha visto una traversata di 22 ore a bordo della motonave Scilla delle Ferrovie dello Stato.

Lo sbarco dalla Scilla, con la logistica della Unimare di Olbia agenti marittimi per conto di RFI, è avvenuto senza alcun problema per mezzo del ponte mobile (ne esistono soltanto altri due in Italia collocati uno a Villa San Giovanni in Calabria e uno a Messina in Sicilia), i cui lavori di ristrutturazione hanno impegnato per sei mesi i tecnici della ditta Dilamar ed è stato collaudato proprio con l’arrivo dei treni.

Foto di Nicola Secci