Ferrovie: l’autunno in Alto Adige con i treni DB-ÖBB

Ritornano in Alto Adige gli Eurocity di DB-ÖBB.

Le proposte prevedono biglietti a partire da 9,90 euro (per i collegamenti in Italia) e una volta raggiunta la meta si può godere di un affascinante paesaggio. Si possono ammirare i panorami mozzafiato delle montagne oppure pedalare lungo i vigneti e gustare le specialità altoatesine offerte nei tanti locali tradizionali, accompagnati da caldarroste e vino novello.

Tra le tante escursioni possibili nell’area c’è la visita dei tre parchi naturali dell’area di Plan de Corones, dove è possibile passeggiare tra laghi e cascate sormontate da vette alte oltre i tremila metri ricoperte da bianchi ghiacciai. Per gli amanti del vino la meta ideale è la Strada del Vino, affollata dai viticoltori che trasportano l’uva nelle cantine sociali, mentre verso sera si diffonde nell’aria il profumo inconfondibile del mosto. Per chi ama andare in bici il consiglio è di non perdere il giro lungo le rive del lago di Caldaro e dei laghi di Monticolo.

I collegamenti giornalieri lungo la tratta Monaco-Innsbruck-Verona sono cinque, con tariffe a partire da 27,90 euro, dall’Italia alla Germania e da 19,9 euro dall’Italia all’Austria.