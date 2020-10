Ferrovie: via a "Valore Paese Italia", nuove iniziative per il turismo ferroviario

Prende il via il progetto Valore Paese Italia.

Voluto dal Mibact e sostenuto da Enit, Difesa Servizi Spa, Agenzia del Demanio, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie dello Stato, Fondazione Ferrovie dello Stato, Istituto per il Credito Sportivo, Invitalia, Anci e Anas è volto a favorire il turismo sostenibile e valorizzare i beni immobili di pubblica proprietà che hanno una valenza di tipo paesaggistico, artistico e culturale.

"Valore Paese Italia - ha detto il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, accomuna in un unico, potente strumento tutte le iniziative condotte finora per rendere disponibile il demanio pubblico inutilizzato allo sviluppo del turismo diffuso. Dimore, case cantoniere, ferrovie storiche, fari, cammini possono e devono costituire le infrastrutture del turismo di domani.

Quando, finita l'emergenza, i flussi turistici dall'estero torneranno più impetuosi che mai, dobbiamo trovarci pronti ad attuare quanto indicato nel Piano Strategico del Turismo", per dare valore a tutte le "realtà straordinarie di cui il territorio è ricco", grazie a "un turismo diverso, sostenibile e in grado di portare crescita armoniosa alle comunità. Con Valore Paese Italia ci prepariamo al turismo di domani".

Il progetto prevede la prosecuzione di alcune iniziative già attuate e l'attivazione di altre, volte a dare un contributo allo sviluppo economico italiano, con la partnership tra pubblico e privati. Le iniziative inserite nel progetto avranno l'obiettivo di migliorare le offerte sul piano turistico e culturale e dare valore ai luoghi in senso diffuso realizzando circuiti di eccellenza tramite il Sistema Italia.

Tutte le iniziative fanno riferimento al turismo lento e sostenibile, al turismo ferroviario, agli osservatori metereologici e astronomici, ai borghi e alle case cantoniere, oltre che alle oasi e ai luoghi Unesco, dove i beni immobiliari pubblici saranno valorizzati dandoli in gestione alle imprese, al terzo settore e ai giovani.

Con Valore Paese Italia sarà possibile mettere in atto provvedimenti organici e coordinati, oltre che creare una piattaforma in cui saranno date informazioni in merito ad incentivi e tipologie di finanziamenti e aiuti fiscali a livello nazionale, secondo le disposizioni della Programmazione Europea.