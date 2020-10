Ferrovie: compie 41 anni la storica linea Cuneo-Nizza

Si lavora per ripristinare il transito sulla ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, che oggi, 6 ottobre 2020, compie 41 anni.

Da venerdì scorso oltre 60 operai sono al lavoro sui binari della tratta tra Breil e Tenda dopo i disagi dovuti al maltempo dei giorni scorsi che ha duramente colpito la zona. I treni, ora gratuiti tra Breil e Nizza, verranno presto ripristinati. Intanto sono stati attivati i bus tra Ventimiglia e Airole e i treni sono limitati a Limone.

“La vecchia storica linea ferroviaria regge e garantisce i collegamenti - si legge sulla pagina Facebook 'La Cuneo Nizza Unisce' - Una ragione concreta per dire No alle grandi inutili opere e affermare la necessità che i soldi vengano impiegati per le opere veramente essenziali”.

Come regalo per questa occasione, il Comitato ferrovie locali di Cuneo ha pensato a due libri utili per riflettere. Le pubblicazioni sono state presentate dagli autori presso il Salone d'Onore del Comune di Cuneo, martedì 6 ottobre.

Intanto sul sito del FAI - Fondo Ambiente Italiano, prosegue la raccolta firme per la campagna 2020 dei Luoghi del Cuore, luoghi da non dimenticare.