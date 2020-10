Ferrovie, Germania: 400 milioni di euro per il nuovo impianto ICE di Norimberga

La Deutsche Bahn (DB) sta costruendo un nuovo centro di manutenzione ICE a Norimberga investendo circa 400 milioni di euro.

Più di 450 persone troveranno lavori di alta qualità nel decimo impianto di DB. Il processo di approvazione è in corso, mentre l'inizio delle attività è previsto per il 2028. Il nuovo impianto funzionerà al 100% in assenza di CO 2. Lo stabilimento costituito da un capannone della lunghezza di 450 metri, potrà accogliere fino a 25 treni ICE al giorno su sei binari.

“Una ferrovia ad alte prestazioni è la spina dorsale per la transizione della mobilità”, spiega Berthold Huber, membro del consiglio di amministrazione di DB. “Solo per l'ampliamento e l'ammodernamento della sua flotta a lunga percorrenza, DB sta investendo la cifra record di 8,5 miliardi di euro entro il 2026, includendo un totale di 167 nuovi treni ICE 3 e 4. La decisione per il nuovo stabilimento di Norimberga è un traguardo importante”.

Dice Ronald Pofalla, membro del consiglio di amministrazione di DB Infrastructure: “Norimberga è un hub centrale nella nostra rete e quindi un luogo ideale per il nostro nuovo impianto. Stiamo creando 450 posti di lavoro qui e le aziende locali possono partecipare alle gare per la costruzione dell'impianto. Stiamo così rafforzando il potere economico dell'intera regione”.

L'ubicazione dell'impianto sarà determinata nei prossimi mesi in stretta collaborazione con le autorità preposte al rilascio delle licenze e nella pianificazione dettagliata saranno inclusi non solo l'amministrazione, ma anche i cittadini e le associazioni ambientali.

A Norimberga la ferrovia è arrivata quasi 200 anni fa. Più recentemente, la metropoli della Franconia è diventata ancora più importante come snodo ferroviario, inclusa l'apertura del collegamento ad AV Monaco-Berlino nel 2017. La città ha già diversi stabilimenti DB. Più di 5000 dipendenti DB sono impiegati nella regione metropolitana di Norimberga.